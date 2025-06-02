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Світоліна стала номінанткою на престижну нагороду

Станіслав Матусевич — 2 червня 2025, 19:20
Світоліна стала номінанткою на престижну нагороду
Еліна Світоліна
ФТУ

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала номінанткою на нагороду "Heart Award". Вона вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг протягом року.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Лауреатка нагороди отримує грошовий приз, який може пожертвувати на благодійність за своїм вибором.

Світоліна у квітні здобула перемоги у двох іграх проти суперниць із Польщі та Швейцарії, чим допомогла збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд КБДК.

Іншими претендентками на нагороду є Сонай Картал (Велика Британія), Вікторія Мбоко (Канада), Бернарда Пера (США) та Єна Шибахара (Японія).

Проголосувати за Еліну Світоліну можна за цим посиланням.

Голосування триватиме до 14:00 за Києвом понеділка, 9 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, перемігши з камбеком у четвертому колі змагань минулорічну фіналістку Жасмін Паоліні з Італії.

Кубок Біллі Джин Кінг нагорода Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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