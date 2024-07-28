Світоліна: Після церемонії відкриття ми дійсно були дуже мокрі

Еліна Світоліна розповіла, що голова НОК Вадим Гутцайт переймався за здоров’я українських спортсменів після церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Слова Еліни наводить Tribuna.com.

" Вадим Маркович дзвонив і мені, і Міші (Романчуку — прим.), питав про те, як ми почуваємо себе і чи не захворіли. Хвилювався, тому що ми дійсно були дуже мокрі, було прохолодно. Але нічого, це був дуже незабутній момент не тільки тому, що дощ лив, а й через те, що ми несли прапор України у такий важкий для країни час. Це для нас велика честь", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, через проблеми зі здоров’ям з Олімпіади знялася інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.

Світоліна в першому колі Олімпійських ігор впевнено переграла японку Мою Учідзіму.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію другого змагального дня Олімпійських ігор-2024.