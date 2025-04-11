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Це була важка битва, і не тільки фізично, а й ментально: Світоліна – про свою перемогу в матчі КБДК

Олексій Мурзак — 11 квітня 2025, 22:22
Це була важка битва, і не тільки фізично, а й ментально: Світоліна – про свою перемогу в матчі КБДК
Еліна Світоліна
BTU

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі проти Маї Хвалінської у Кубку Біллі Джин Кінг, зазначивши, що ця зустріч була важкою не тільки фізично, а й ментально.

Про це вона сказала у коментарі BTU.

"Неймовірні емоції після гри. Наша команда дуже зосереджена, ми намагаємося фокусуватися на кожному конкретному матчі. Сьогодні для мене був непростий матч і я дуже щаслива, що змогла перемогти. Перший сет був дійсно складний, у суперниці було п'ять сетболів. Майя грала чудово, тож мені було непросто.

Але я рада, що я змогла залишатися сильною, перемогти в тому першому сеті і довести матч до загальної перемоги у двох партіях. Як я почувалася в тому 12-му геймі? Це була важка битва, і не тільки фізично, а й ментально. Мені треба було показати стійкість і використовувати свій досвід, намагатися утримати м'яч у грі", – зазначила тенісистка.

Нагадаємо, Світоліна принесла збірній України дострокову перемогу в матчевій зустрічі з командою Польщі в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У першій грі дня Марта Костюк перемогла Катажину Каву з рахунком 6:1, 6:2.

Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Мартіна Кубка та Мая Хвалінська.

Кубок Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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