Світоліна – про перемогу: Не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) прокоментувала свою перемогу в 1/8 фіналу Australian Open над росіянкою Кудермєтовою.

Слова спортсменки наводить журналіст Жозе Моргадо.

"Я не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами. Просто відчуваю, що в мене інший дух. Я вкладаю у ці матчі всю свою енергію.

Якщо я не виграю, то я мало не вмру на корті. Асоціації, що виникають в мене з їх країною, дуже важкі для мого серця. Звісно, я маю додаткову мотивацію", – розповіла Світоліна.