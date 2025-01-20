Світоліна – про перемогу: Не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами
Еліна Світоліна
Getty images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) прокоментувала свою перемогу в 1/8 фіналу Australian Open над росіянкою Кудермєтовою.
Слова спортсменки наводить журналіст Жозе Моргадо.
"Я не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами. Просто відчуваю, що в мене інший дух. Я вкладаю у ці матчі всю свою енергію.
Якщо я не виграю, то я мало не вмру на корті. Асоціації, що виникають в мене з їх країною, дуже важкі для мого серця. Звісно, я маю додаткову мотивацію", – розповіла Світоліна.
Зазначимо, що це перша перемога Еліну над Кудермєтовою в трьох очних зустрічах.
Раніше визначилась наступна суперниця Світоліної на Australian Open.
Окрім того, українка розповіла, завдяки чому змогла здобути впевнену перемогу над росіянкою.