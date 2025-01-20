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Світоліна – про перемогу: Не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 08:36
Світоліна – про перемогу: Не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами
Еліна Світоліна
Getty images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) прокоментувала свою перемогу в 1/8 фіналу Australian Open над росіянкою Кудермєтовою.

Слова спортсменки наводить журналіст Жозе Моргадо.

"Я не роблю нічого іншого, коли стикаюсь із росіянами. Просто відчуваю, що в мене інший дух. Я вкладаю у ці матчі всю свою енергію.

Якщо я не виграю, то я мало не вмру на корті. Асоціації, що виникають в мене з їх країною, дуже важкі для мого серця. Звісно, я маю додаткову мотивацію", – розповіла Світоліна.

Зазначимо, що це перша перемога Еліну над Кудермєтовою в трьох очних зустрічах.

Раніше визначилась наступна суперниця Світоліної на Australian Open.

Окрім того, українка розповіла, завдяки чому змогла здобути впевнену перемогу над росіянкою.

Еліна Світоліна Australian Open-2025 Вєроніка Кудермєтова

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