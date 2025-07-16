Фанати у захваті: Світоліна та Монфіс показали, як знімають кліп в домашніх умовах

Еліна Світоліна знову тішить шанувальників кумедним відео, де в кадрі засвітився й її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс.

На ролику Еліна крокує кімнатою під запальну музику, і все виглядає як справжній кліп! Але вся магія відбувається за кадром. Адже саме Монфіс створює "ефект вітру", направивши на Еліну звичайнісінький фен.

Такий собі домашній продакшн, але з максимальною підтримкою. Фанати в захваті: і стильно, і смішно, і дуже по-сімейному.

Нагадаємо, напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. За підсумками Вімблдона перша ракетка України Світоліна опустилася з 13 на 14 позицію.

Також стало відомо, що Еліна та ще 3 українки потрапили до заявочного списку основної сітки US Open.