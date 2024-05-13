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Світоліна — про турнір у Римі: Знаю, що можу добре зіграти тут

— 13 травня, 10:32
Світоліна — про турнір у Римі: Знаю, що можу добре зіграти тут

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) впевнена у своїх силах на турнірі WTA 1000 у Римі.

Про це українка розповіла після перемоги над російською тенісисткою Анною Калінською.

"Дуже подобається тут грати, особливо нічні сесії, це справді щось особливе. Так багато чудових спогадів. Щоразу, коли виходжу на центральний корт, згадую усі важкі матчі, які провела тут. Чесно кажучи, минулого разу я тут грала не дуже добре. Але все одно, знаєте, було приємно зіграти тут такий великий турнір, отримати відчуття важливого змагання.
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Думаю, важливо дотримуватися своєї гри. Знаю, що можу добре зіграти тут. Намагаюся черпати із цього впевненість. І з Днем матері всіх мам, всіх потужних мам", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Еліна протистоятиме другій ракетці світу Аріні Соболенко. Матч відбудеться в понеділок, 13 травня.

Раніше змагання у Римі покинули Марта Костюк та Леся Цуренко.

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Еліна Світоліна

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