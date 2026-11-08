Світоліна назвала найкращі моменти сезону-2026

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про найкращі моменти сезону-2026.

Спортсменка поспілкувалась із WTA TV.

"Рим, безумовно, перебуває на вершині цього списку. Але також були й інші важливі перемоги протягом сезону. Думаю, тиждень у Дубаї теж був дуже виснажливим, але я надзвичайно задоволена тим, як змогла там зіграти, і тим, що зробила все можливе, щоб кваліфікуватися на Підсумковий турнір.

Звичайно, перемога в Окленді вже в перший тиждень сезону після перерви також стала чудовою винагородою. Тому я просто дуже щаслива, що провела настільки стабільний рік. Для мене це завжди один із головних пріоритетів. І, звичайно, дуже приємно знову повернутися на Підсумковий турнір WTA", – розповіла Світоліна.

За результатами жеребкування Світоліна опинилась у групі 2, де зіграє з Аріною Сабалєнка, Міррою Андрєєвою та Кароліною Муховою. Для виходу до півфіналу треба буде посісти перше або друге місце у квартеті.

Свій шлях на турнірі Еліна розпочне 9 листопада протистоянням із "нейтральною" Андрєєвою. Матч відбудеться другим запуском.

Раніше повідомлялось, що з WTA Finals знялась Олена Рибакіна – її замінила українка Марта Костюк.