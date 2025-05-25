Майстер-клас від Світоліної: Еліна знущальним ударом посадила суперницю на шпагат

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала зіркою у соцмережах після першого ігрового дня на Ролан Гаррос-2025.

Українка впевнено розпочала свій шлях на Відкритому чемпіонаті Франції, не залишивши шансів туркені Зейнеп Сонмез, здолавши суперницю із рахунком 6:1, 6:1.

Поєдинок тривав лише 1 годину 13 хвилин, але за цей час Світоліна встигла не тільки здивувати глядачів потужною грою, а й влаштувати справжнє шоу.

Читайте також : Відео Наш козак: Світоліна змусила Монфіса заговорити українською

Найяскравіший момент зустрічі стався під час одного із затяжних розіграшів. Еліна холоднокровно завершила епізод знущальним коротким ударом, змусивши суперницю буквально сісти на шпагат просто на корті.

Цей ефектний момент уже розлітається в соцмережах, а фанати називають його одним із найяскравіших хайлайтів першого дня турніру.

Нагадаємо, Світоліна вже дізналася, із ким буде грати у другому колі Ролан Гаррос. Суперницею Еліни буде угорська тенісистка Анна Бондар (87).

Зазначимо, що перша ракетка України високо оцінюється букмекерами у боротьбі за перемогу на турнірі, увійшовши до сімки претенденток на трофей.