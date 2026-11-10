Намагалася змінити тактику, але це не спрацювало: Світоліна пояснила поразку від росіянки

Еліна Світоліна (6) розповіла, що у протистоянні проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої (3) намагалася змінити тактику, аби змінити хід поєдинку, але у підсумку поступилася суперниці на старті Підсумкового турніру-2026.

Її цитує Великий теніс України.

"Думаю, перший сет був не таким уже й поганим. Я не використала кілька своїх можливостей, а в другій партії суперниця підвищила рівень гри. Я намагалася змінити тактику, але, на жаль, це не спрацювало. Перед наступним матчем мені буде важливо попрацювати над кількома моментами, зокрема тактичними. Завтра буде день, коли потрібно просто перезавантажитися й рухатися далі", – заявила українська тенісистка.

Перша ракетка України наголосила, що навіть поразка піде їй на користь. Еліна додала, що вона разом із командою проаналізує помилки, яких вона допустилася під час гри, та спробує їх не повторити у наступному матчі WTA Finals-2026.

11 листопада Світоліна зіграє проти чешки Кароліни Мухової, яка у минулому поєдинку поступилася "нейтральній" білорусці Аріні Сабалєнка.

Відзначимо, що українка має перевагу над наступною суперницею в очних зустрічах. 32-річна тенісистка тричі перемагала Мухову у чотирьох лобових дуелях.

"Для цього матчу буде інший тактичний план. Ми вже кілька разів зустрічалися, і я знаю певні моменти, над якими потрібно попрацювати завтра, щоб зіграти краще. Зокрема, те, що може бути ефективним проти Кароліни. Думаю, мені буде важливо зосередитися на власній грі та реалізації тактичних задумів. Це має бути цікавий матч. Вона незручна суперниця, у неї дуже різноманітна гра. Тому я зроблю все можливе, щоб якнайкраще підготуватися до цієї зустрічі", – зазначила Світоліна.

Нагадаємо, що одеситка тричі брала участь у Підсумковому й є чемпіонкою 2018 року та фіналісткою 2019-го. Відтоді Світоліній жодного разу не вдавалося кваліфікуватися на останнє велике змагання сезону.

"Для мене це своєрідна винагорода – повернутися сюди після стількох років. Звичайно, у мене чудові спогади про цей турнір: я вигравала титул, також виходила у фінал. І цей рік для мене особливий, тому що тепер я мама й водночас усе ще можу кваліфікуватися на такі престижні змагання. Звичайно, зараз складно оцінювати все це, тому що сьогодні я програла. Але впевнена, що після завершення сезону озирнуся назад і пишатимуся тими зусиллями, які доклала", – підсумувала Еліна.

Додамо, що груповий раунд Світоліна закриє грою проти Сабалєнка, яка запланована на 12 листопада. З кожного квартету до півфіналу виходять по дві найсильніші.