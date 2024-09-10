Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі в Тунісі

Українка Юлія Стародубцева (130) перемогла представницю Нідерландів Сюзан Ламенс (138) у першому колі турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 2 години 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:4. Українка двічі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

У другому колі суперницею Стародубцевої буде француженка Діан Паррі.

Jasmin Open Monastir — WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд — $267,082

Перше коло, 9 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) — Сюзан Ламенс (Нідерланди) 6:2, 3:6, 6:4

Напередодні турнір покинула Леся Цуренко, яка у першому колі поступилась німецькій тенісистці українського походження Єві Лис.