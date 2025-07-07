Невдаха дня: тенісист під час матчу на Вімблдоні отримав травму пальця після спроби зловити м'яч

На Вімблдоні трапився рідкісний та прикрий інцидент. Американський тенісист Роберт Гелловей був змушений знятися зі змагань через травму пальця, яку отримав під час спроби зловити м’яч голіруч.

У неділю Гелловей разом із партнеркою Альділою Сутджіаді грав у міксті проти британців Джошуа Паріса та Іден Сілви. Все йшло за класичним сценарієм до моменту, коли подача Паріса зрикошетила від сітки, м’яч став "мертвим", і Гелловей вирішив просто зловити його руками, аби не затягувати гру.

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Однак просте на перший погляд рішення обернулося справжньою бідою: м’яч влучив у палець незграбно, спричинивши гострий біль. Роберт одразу ж скривився від болю та почав трясти рукою, намагаючись збагнути, що сталося. Під час паузи він звернувся до команди, і на корт викликали лікаря.

Попри травму Гелловей дограв сет, який їхня пара програла у тайбрейку. Але після цього американський тенісист вирішив не ризикувати здоров’ям і знявся зі змагань.

Нагадаємо, остання представниця України на Вімблдоні у дорослих змаганнях Людмила Кіченок зіграє свій черговий матч у понеділок, 7 липня.

Кіченок і австралійка Еллен Перес у третьому колі парних змагань зійдуться з десятим сіяним дуетом Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Напередодні Даяна Ястремська останньою з наших тенісисток в одиночному розряді залишила Вімблдон, поступившись у третьому раунді іспанці Джессіці Бузас Манейро.