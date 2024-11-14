Сіннер переміг Мєдвєдєва та виграв групу А на Підсумковому турнірі ATP

Перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав росіянина Даніїла Мєдвєдєва (4) у третьому матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP.

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

На рахунку італійця 4 подачі навиліт та жодної подвійної помилки. У суперника 6 ейсів та також жодної подвійної помилки. Сіннер реалізував 3 з 5 брейк-пойнтів, а Мєдвєдєв використав лише 1 з 2.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Група A, третій тур, 14 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Мєдвєдєв (-) 6:3, 6:4

За підсумками трьох матчів лідером квартету залишився Сіннер, в якого 3 перемоги. На другому місці американський тенісист Тейлор Фрітц (5). Росіянин завершив виступи на третій позиції.

Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.