Сіннер переміг Мєдвєдєва та виграв групу А на Підсумковому турнірі ATP
Перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав росіянина Даніїла Мєдвєдєва (4) у третьому матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.
На рахунку італійця 4 подачі навиліт та жодної подвійної помилки. У суперника 6 ейсів та також жодної подвійної помилки. Сіннер реалізував 3 з 5 брейк-пойнтів, а Мєдвєдєв використав лише 1 з 2.
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Група A, третій тур, 14 листопада
Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Мєдвєдєв (-) 6:3, 6:4
За підсумками трьох матчів лідером квартету залишився Сіннер, в якого 3 перемоги. На другому місці американський тенісист Тейлор Фрітц (5). Росіянин завершив виступи на третій позиції.
Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.