Сіннер підтвердив, що зустрічається з російською тенісисткою

Друга ракетка світу Яннік Сіннер перебуває у романтичних стосунках з російською тенісисткою Анною Калінською (25).

Його слова цитує Sportface.it.

"Ви точно знаєте, що я не люблю багато говорити про своє особисте життя, але так, я з Анною. Але ми зберігаємо все в секреті, як ви знаєте… Тому я більше нічого не скажу", — сказав Сіннер.

Росіянка у своїх інтерв’ю також була небагатослівною на тему стосунків із Сіннером. Калінська розповідала, що спілкуватися вони почали цього року.

У перший день повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну Анна опублікувала в Instagram допис із жовто-синім прапором. Втім, після того на тему війни публічно не висловлювалася.