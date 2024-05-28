Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер підтвердив, що зустрічається з російською тенісисткою

Игорь Чернявский — 28 травня, 16:12
Сіннер підтвердив, що зустрічається з російською тенісисткою

Друга ракетка світу Яннік Сіннер перебуває у романтичних стосунках з російською тенісисткою Анною Калінською (25).

Його слова цитує Sportface.it.

"Ви точно знаєте, що я не люблю багато говорити про своє особисте життя, але так, я з Анною. Але ми зберігаємо все в секреті, як ви знаєте… Тому я більше нічого не скажу", — сказав Сіннер.

Росіянка у своїх інтерв’ю також була небагатослівною на тему стосунків із Сіннером. Калінська розповідала, що спілкуватися вони почали цього року.

У перший день повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну Анна опублікувала в Instagram допис із жовто-синім прапором. Втім, після того на тему війни публічно не висловлювалася.

великий теніс Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані
Сіннер пропустить Мастерс у Римі
Сіннер знявся з турніру в Мадриді
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі

Останні новини