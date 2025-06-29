Сімон: Люди почали любити Надаля тільки коли Джокович почав заважати їм з Федерером

Колишній французький тенісист Жиль Сімон поділився своїм баченням про відношення фанатів до Новака Джоковича.

Слова 40-річного француза наводить Clay.

Сімон вважає, що вболівальники не полюбили 38-річного серба через те, що він втрутився у протистояння Роджера Федерера та Рафаеля Надаля.

"Коли він тільки з'явився, Новак вже був кращим за більшість тенісистів, проте він все ще був позаду Роджера та Рафи. Небагато людей вірили, що він їх перевершить, навіть Роджер та Рафа самі в це не вірили. Тож коли він почав це робити, людям це не сподобалося. Всі любили протистояння Роджера та Рафи. Вони не хотіли третього хлопця. Роджера був найулюбленішим гравцем, мабуть, усіх часів.І більшість фанатів не любили Рафу, коли він з'явився. Але він почав подобатися їм більше, коли Новак вийшов на сцену. Я на 100% упевнений у цьому. Рафу почали більше цінувати, коли фанати почали порівнювати його з Новаком замість Роджера", – сказав Сімон.

Жиль зізнався, що йому дуже подобається чесність Новака Джоковича до себе самого.

"Джокович не з самого початку був злодієм, але ось що захоплює мене найбільше – він вірний собі. Наприклад, відмовившись від вакцинації, навіть якщо це означало відмовитися від рекордів Гренд Слемів. Він не прикидався. На самому початку він намагався всім догодити, отримати більше уваги, і це виглядало неправдоподібно. Зрештою, він сказав: "Ось хто я такий. Я Новак Джокович. Любіть мене чи ні – я знаю, хто я". Така позиція заробила йому повагу. Коли Новак сказав, що він хоче побити рекорди Роджера та Рафи, люди подумали, що це зарозуміло. Але зараз те, що він зробив – ви повинні зняти перед ним капелюха. Він заслужив повагу, і зараз він навіть отримує любов від фанатів та всього тенісного світу. Цього не було на початку".

Нагадаємо, що і сам Новак Джокович розповів про те, як він не отримував любов від фанатів тенісу, порівнюючи з Роджером Федерером та Рафаелем Надалем.

Раніше Джокович прокоментував свою поразку від Янніка Сіннера в матчі 1/2 Ролан Гаррос та розповів, чи зіграє він ще на цьому турнірі