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Світоліна шокує фавориток: Швьонтек не очікувала зустріти Еліну у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Богдан Войченко — 2 червня 2025, 13:00
WTA
Світоліна шокує фавориток: Швьонтек не очікувала зустріти Еліну у чвертьфіналі Ролан Гаррос

На Ролан Гаррос сформувалася одна з найочікуваніших афіш турніру чинна чемпіонка Іга Швьонтек зіграє проти українки Еліни Світоліної в чвертьфіналі. Проте польська тенісистка, схоже, сама не була готова до такого повороту.

Швьонтек у четвертому колі провела важкий поєдинок проти 11-ї ракетки світу, Єлени Рибакіної з Казахстану. Матч завершився драматичною перемогою Іги (1:6, 6:3, 7:5).

Після гри на пресконференції у тенісистки запитали, кого вона очікує побачити у чвертьфіналі. Швьонтек без вагань назвала італійку Жасмін Паоліні. Хоча насправді її наступною суперницею стала Еліна Світоліна, яка напередодні сенсаційно пробилася далі.

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Реакція Іги була показовою: вона виглядала справді шокованою та одразу ж попросила вибачення за помилку.

"Ой, вибачте... Я не знаю чому назвала Жасмін", – виправдовувалась тенісистка, здивована словами організаторів.
@eurosportpl Iga nawet jak czegoś nie wie, to i tak wie 🤣 A emocje w meczu takie, że pamięć zawiodła 🤪 #RolandGarros #RG2025 #tenis #rg25 #igaswiatek #swiatek ♬ oryginalny dźwięk – Eurosport Polska - Eurosport Polska

Нагадаємо, поєдинок між Світоліною та Швьонтек відбудеться у вівторок, 3 червня. Час початку зустрічі стане відомий пізніше.

Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфіналістки на Ролан Гаррос-2025.

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