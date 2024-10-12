Американський тенісист переніс операцію на лікті

19-та ракетка світу Себастьян Корда повідомив, що переніс операцію на лікті.

Про це американський тенісист написав у соцмережі Instagram.

"Усім привіт. Хотів поділитися з вами новинами. Я мав деякі проблеми з ліктем, тому ми з командою вирішили, що операція буде найкращим рішенням. Усе пройшло чудово, і я з нетерпінням чекаю повернення на корт. Дякую за вашу підтримку", – написав Корда в інстаграмі.

Цього року Корда зіграв 50 матчів, в 31 з яких святкував перемогу. Він став переможцем турніру ATP 500 у Вашингтоні, а також виграв змагання ATP Masters 1000 у Мадриді в парному розряді. На турнірі ATP 250 в Гертоґенбосі він зіграв у фіналі.

Корда – один з п'яти американських тенісистів, які входять в топ-20 світового рейтингу.

Відзначимо, що після US Open Корда не грав матчів.