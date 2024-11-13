Сачко не зміг пробитися в чвертьфінал одиночного розряду на Челленджері в Ліоні

Український тенісист Віталій Сачко (413) не зміг пробитися у чвертьфінал основної сітки Челленджера у французькому в Ліоні, поступившись представнику Франції Грегуару Барреру (170).

Матч тривав 2 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:7, 6:4.

Віталій вдесяте цього року зіграв на стадії другого кола змагань рівня ATP Challenger і боровся за другий чвертьфінал.

У парній сітці турніру в Ліоні українець виступить разом із Мілошем Каролем зі Словаччини.

Челленджер

Ліон, Франція

Друге коло, 13 листопада

Грегуар Баррер (Франція) – Василь Сачко (Україна) 6:1, 6:7, 6:4

Нагадаємо, Сачко пробився на турнір через кваліфікацію. У фіналі відбору український тенісист обіграв нідерландця Нільса Віскера (527). У першому колі він переграв представника Казахстану Міхаїла Кукушкіна.