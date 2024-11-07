Екстренер Ворскли: ЗМІ дуже сильно розкрутили тему найсильнішої збірної в історії

Колишній гравець та тренер Ворскли Василь Сачко вважає, що нинішня збірна України дуже переоцінена.

Своїми думками про гру та результати національної команди він поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Дуже сильно все роздуте ЗМІ, бо хтось один матч чи епізод зіграв на високому рівні – і його звеличують. Раніше були інші підходи, в кожній команді УПЛ був потужний нападник, захисники, у всіх лініях були свої лідери. Так, футбол не стоїть на місці, з’являються нові імена, але ЗМІ дуже сильно розкрутили цю тему.

Про це говорили експерти і тренери, коли гравці думають, що вони великі, мені здається, що вони переоцінені. А футбол – це така річ, що кожну гру потрібно доводити на полі своєю якістю і бажанням. Ти не можеш грати сьогодні гірше, ніж учора.

Тому причини однієї немає. Багато причин. Це і підхід кожного футболіста до справи, індивідуальні дії гравця, це і команда в роздягальні, в побуті, адже важко тренеру керувати, коли немає цілісності. Хоча це і є головне завдання тренера", – сказав Сачко.