Сіннер йде до домашнього титулу: визначилася друга півфінальна пара на Мастерсі в Римі

Стали відомі останні два півфіналісти Мастерсу в італійському Римі. Ними стали Томмі Пол (12, США) та Яннік Сіннер (1, Італія).

Пол у чвертьфіналі переміг поляка Губерта Гуркача з рахунком 7:6(4), 6:3. Цікаво, що рік тому ці ж тенісисти зустрічалися в Римі на тій самій стадії, і тоді теж сильнішим виявився американець.

Пол став четвертим гравцем своєї країни, який двічі поспіль вийшов у півфінал турніру в столиці Італії після Едді Діббса (1978-79), Джима Кур'є (1992-93) та Піта Сампраса (1993-94). Це буде четверта спроба Пола вийти у фінал Мастерсу, попередні три виявилися невдалими.

Суперником британця у фіналі буде місцевий улюбленець Яннік Сіннер. Італієць каменя на камені не залишив від Каспера Рууда – 6:0, 6:1. Усі 5 очних матчів між цими тенісистами закінчувалися у двох сетах на користь Сіннера.

Яннік лише вперше вийшов у півфінал домашнього Мастерсу та продовжив свою безпрограшну серію до 25 зустрічей.

Сіннер і Пол провели між собою 4 гри, тричі перемагав італієць.

Нагадаємо, напередодні визначилася перша півфінальна пара у чоловіків на Мастерсі в Римі. Її склали Карлос Алькарас (3, Іспанія) та Лоренцо Музетті (9, Італія).