Тенісист із російським паспортом отримав значний штраф за неадекватну поведінку на Australian Open

П'ятий номер рейтингу ATP Даніїл Медведєв отримав значний штраф за скандальну поведінку на Australian Open 2025.

Тенісиста з російським паспортом покарали на загальну суму 76 тисяч доларів США за порушення під час двох матчів турніру.

Про це повідомляє портал Ubitennis.net.

Медведєв втратить 10 тисяч доларів за те, що у першому поєдинку з Касідітом Самреєм (418) з Таїланду розбив ракетку об камеру, розташовану на сітці.

За матч другого кола проти 19-річного американця Лернера Тіна (121) "нейтральний" спортсмен отримав ще 66 тисяч штрафу. Під час цього програного поєдинку Медведєв кинув ракетку у рекламний щит, сперечався з арбітром, а після гри не з’явився на обов’язкову пресконференцію.

Цікаво, що призові Медведєва за вихід до другого кола склали 200 тисяч австралійських доларів, тоді як загальна сума штрафу в австралійській валюті становить приблизно 123 тисячі.