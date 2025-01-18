Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Тенісист із російським паспортом отримав значний штраф за неадекватну поведінку на Australian Open

Володимир Клепач — 18 січня 2025, 17:02
Тенісист із російським паспортом отримав значний штраф за неадекватну поведінку на Australian Open
Даніїл Медведєв
Getty images

П'ятий номер рейтингу ATP Даніїл Медведєв отримав значний штраф за скандальну поведінку на Australian Open 2025.

Тенісиста з російським паспортом покарали на загальну суму 76 тисяч доларів США за порушення під час двох матчів турніру.

Про це повідомляє портал Ubitennis.net.

Медведєв втратить 10 тисяч доларів за те, що у першому поєдинку з Касідітом Самреєм (418) з Таїланду розбив ракетку об камеру, розташовану на сітці.

За матч другого кола проти 19-річного американця Лернера Тіна (121) "нейтральний" спортсмен отримав ще 66 тисяч штрафу. Під час цього програного поєдинку Медведєв кинув ракетку у рекламний щит, сперечався з арбітром, а після гри не з’явився на обов’язкову пресконференцію.

Цікаво, що призові Медведєва за вихід до другого кола склали 200 тисяч австралійських доларів, тоді як загальна сума штрафу в австралійській валюті становить приблизно 123 тисячі.

Даніїл Мєдвєдєв Australian Open-2025

Даніїл Мєдвєдєв

Зроби щось, й*****й в рот: Мєдвєдєв покрив матом свого тренера прямо під час матчу

Останні новини