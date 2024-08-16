Зроби щось, й*****й в рот: Мєдвєдєв покрив матом свого тренера прямо під час матчу

Російський тенісист Даніїл Мєдвєдєв (5) вилаявся на свого тренера під час матчу проти чеха Їржі Легечки (35) в матчі другого кола турніру ATP 1000 у Цинциннаті.

"Пішов н***й, б***ь. Пішов ти н***й. Твоя х***я не працює, твоя х***я не працює! Й*****й, б***ь, зроби щось, б***ь, допоможи мені! Що за н***й?! Зроби щось, б***ь, й*****й в рот! Допоможи мені", — сказав Мєдвєдєв.

Medvedev a complètement craqué contre l'arbitre, avant de s'incliner cette nuit face à Lehecka à Cincinnati



🎙️ 🇷🇺 "Je parle avec moi-même, quel est ton problème ? "

" Toi parles dans ta tête" pic.twitter.com/K9GGxuhcqG — TennisTemple (@tennistemple) August 15, 2024

Після цих слів Даніїл отримав попередження від судді на вишці. Потім росіянин ще понад хвилину з незадоволеним виразом обличчя сперечався з арбітринею.

У підсумку російський тенісист поступився Легечці з рахунком 6:7, 6:4 та вилетів із турніру.