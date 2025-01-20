Трішки образилися: росіяни відреагували на слова Світоліної після її перемоги над Кудермєтовою

Слова Еліни Світоліної після перемоги над "нейтральною" тенісисткою Вєронікою Кудермєтовою в межах Australian Open швидко розлетілися в інтернеті.

Українка дала інтервʼю, в якому впевнено заявила, що "не робить нічого іншого, коли стикається із росіянами", маючи на увазі успіхи в матчах проти росіянок.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Світоліна 9 разів поспіль перемогла тенісисток країни-агресорки.

Одне із російських спортивних видань відреагувало на слова українки, опублікувавши у соціальних мережах публікацію на цю тему.

"Нагадаємо лише, що будь-яка серія переривається", – йдеться у пості видання.

Поки росіяни ображаються, Еліна Світоліна готується провести матч в 1/4 фіналу Australian Open-2025, який запланований на 22 січня. Українка за вихід у півфінал зіграє проти американки Медісон Кіз.