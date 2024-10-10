Російська тенісистка обізвала свого тренера "ослом" під час матчу в Ухані
Беатріс Хаддад Майя
Getty Images
"Нейтральна" тенісистка з російським паспортом Вероніка Кудерметова (63) образила свого чоловіка і тренера Сергія Демьохіна під матчу другого кола на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані, Китай.
"Замовкни, осел!", – сказала росіянка Демьохіну в сьомому геймі другого сету поєдинку проти Беатріс Хаддад Майї (12) з Бразилії.
Матч тривав 1 годину 32 хвилини і закінчився перемогою бразильської спортсменки з рахунком 6:1, 6:4. Бразилійка 1 раз подала навиліт (3 ейси у суперниці), припустилася трьох подвійних помилок (2 у Кудерметової) та реалізувала 4 з 5 брейкпойнтів (1 з 5 в опонентки).
Беатріс у третьому колі зіграє проти Магдалени Френх (27) з Польщі.
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Друге коло, 10 жовтня
Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) – Вероніка Кудерметова (-) 6:1, 6:4
Раніше українка Марта Костюк (17) зазнала поразки у поєдинку з американкою Коко Гофф (4) у третьому колі цього ж турніру.