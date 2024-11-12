Перемоги Сіннера та Мєдвєдєва: результати матчів Підсумкового турніру ATP

Сьогодні, 10 листопада, відбулися матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

У групі A перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав американця Тейлора Фріца (5) за 1 годину 41 хвилину (6:4, 6:4).

На рахунку італійця 6 подач навиліт та жодної подвійної помилки. У суперника 7 ейсів та також жодної подвійної помилки. Сіннер реалізував 2 з 6 брейк-пойнтів, а Фріц не використав жодного.

В іншому матчі групи A росіянин Даніїл Мєдвєдєв (4) переграв австралійця Алекса Де Мінора (9). Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4.

"Нейтральний" тенісист здійснив 3 ейси та 3 подвійні помилки (в суперника по 1 в обох статистичних показниках). Також Мєдвєдєв використав 3 з 4 брейк-пойнтів, а Де Мінор – жодного.