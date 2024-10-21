Рейтинг ATP: Марченко втратив 111 позицій, Джавакян оновив особистий рекорд

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 21 жовтня.

У першій десятці відбулася одна зміна: Григор Димитров випередив Алекса де Мінора. Всі інші втримались на своїх місцях.

Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який опустився на 3 сходинки. На другому місці – Олександр Овчаренко, у нього без змін. Віталій Сачко піднявся на 6 позицій, Юрій Джавакян оновив особисте досягнення в рейтингу. Ілля Марченко втратив більш ніж сотню позицій, втративши очки за минулорічну перемогу на Челенджері в Гамбурзі.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11920 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120

3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6795

4. Новак Джокович (Сербія) – 6210

5 Даніїл Медведєв (-) – 5530

6. Тейлор Фрітц (США) – 4380

7. Андрєй Рубльов (-) – 4150

8. Каспер Рууд (Норвегія) – 3890

10 (9). Григор Димитров (Болгарія) – 3735

9 (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3570

...

308 (305). Вадим Урсу – 170

333. Олександр Овчаренко – 149

388 (389). Олег Приходько – 124

407 (413). Віталій Сачко – 112

462 (474). Юрій Джавакян – 90

476 (365). Ілля Марченко – 83

522 (515). Ерік Ваншельбойм – 72

531 (517). В'ячеслав Бєлинський – 70

537 (556). Олексій Крутих – 69

594 (562) Владислав Орлов – 58