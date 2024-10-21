Рейтинг ATP: Марченко втратив 111 позицій, Джавакян оновив особистий рекорд
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців за 21 жовтня.
У першій десятці відбулася одна зміна: Григор Димитров випередив Алекса де Мінора. Всі інші втримались на своїх місцях.
Першою ракеткою України залишився Вадим Урсу, який опустився на 3 сходинки. На другому місці – Олександр Овчаренко, у нього без змін. Віталій Сачко піднявся на 6 позицій, Юрій Джавакян оновив особисте досягнення в рейтингу. Ілля Марченко втратив більш ніж сотню позицій, втративши очки за минулорічну перемогу на Челенджері в Гамбурзі.
Рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11920 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7120
3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 6795
4. Новак Джокович (Сербія) – 6210
5 Даніїл Медведєв (-) – 5530
6. Тейлор Фрітц (США) – 4380
7. Андрєй Рубльов (-) – 4150
8. Каспер Рууд (Норвегія) – 3890
10 (9). Григор Димитров (Болгарія) – 3735
9 (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3570
...
308 (305). Вадим Урсу – 170
333. Олександр Овчаренко – 149
388 (389). Олег Приходько – 124
407 (413). Віталій Сачко – 112
462 (474). Юрій Джавакян – 90
476 (365). Ілля Марченко – 83
522 (515). Ерік Ваншельбойм – 72
531 (517). В'ячеслав Бєлинський – 70
537 (556). Олексій Крутих – 69
594 (562) Владислав Орлов – 58