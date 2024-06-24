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Сачко та Марченко покращили свої позиції в рейтингу ATP

Станіслав Лисак — 24 червня, 10:06
Сачко та Марченко покращили свої позиції в рейтингу ATP

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Обидва найкращих представники України в списку покращили свої позиції. Ілля Марченко піднявся на дві сходинки — 227-й, а Віталій Сачко після значного регресу здобув 7 місць у рейтингу (278).

У першій десятці світового рейтингу продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер. На другу сходинку піднявся серб Новак Джокович, який може відновитися до початку Вімблдону. Трійку замикає іспанський тенісист Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

(оновлено 24 червня 2024 року)

1 (1)Яннік Сіннер (Італія)9890
2 (3)
Новак Джокович (Сербія)
8360
3 (2)Карлос Алькарас (Іспанія)8130
4 (4)Александр Звєрєв (Німеччина)6905
5 (5)Даніїл Мєдвєдєв6445
6 (6)Андрєй Рубльов4420
7 (9)Хуберт Хуркач (Польща)4235
8 (7)Каспер Рууд (Норвегія)4025
9 (8)Хуберт Хуркач (Польща)3830
10 (10)Грігор Дімітров (Болгарія)3750
227 (229)Ілля Марченко (Україна)267
278 (285)Віталій Сачко (Україна)201
340 (341)Вадим Урсу (Україна)151

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