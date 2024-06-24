Сачко та Марченко покращили свої позиції в рейтингу ATP

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Обидва найкращих представники України в списку покращили свої позиції. Ілля Марченко піднявся на дві сходинки — 227-й, а Віталій Сачко після значного регресу здобув 7 місць у рейтингу (278).

У першій десятці світового рейтингу продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер. На другу сходинку піднявся серб Новак Джокович, який може відновитися до початку Вімблдону. Трійку замикає іспанський тенісист Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

(оновлено 24 червня 2024 року)