Сачко та Марченко покращили свої позиції в рейтингу ATP
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Обидва найкращих представники України в списку покращили свої позиції. Ілля Марченко піднявся на дві сходинки — 227-й, а Віталій Сачко після значного регресу здобув 7 місць у рейтингу (278).
У першій десятці світового рейтингу продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер. На другу сходинку піднявся серб Новак Джокович, який може відновитися до початку Вімблдону. Трійку замикає іспанський тенісист Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
(оновлено 24 червня 2024 року)
|1 (1)
|Яннік Сіннер (Італія)
|9890
|2 (3)
|8360
|3 (2)
|Карлос Алькарас (Іспанія)
|8130
|4 (4)
|Александр Звєрєв (Німеччина)
|6905
|5 (5)
|Даніїл Мєдвєдєв
|6445
|6 (6)
|Андрєй Рубльов
|4420
|7 (9)
|Хуберт Хуркач (Польща)
|4235
|8 (7)
|Каспер Рууд (Норвегія)
|4025
|9 (8)
|Хуберт Хуркач (Польща)
|3830
|10 (10)
|Грігор Дімітров (Болгарія)
|3750
|227 (229)
|Ілля Марченко (Україна)
|267
|278 (285)
|Віталій Сачко (Україна)
|201
|340 (341)
|Вадим Урсу (Україна)
|151