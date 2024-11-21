Овчаренко вийшов у півфінал турніру в Іспанії в парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ
Український тенісист Олександр Овчаренко та іспанець Карлос Санчес Ховер вийшли у півфінал Челленджера в Іспанії в парному розряді.
У чвертьфіналі вони за 54 хвилини здолали іспанця Давида Вега Ернандеса та нідерландця Міка Велдхеера з рахунком 6:3, 6:1.
На рахунку дуету українця жодної подачі навиліт, лише 1 подвійна помилка та 5 використаних брейк-пойнтів з 9.
Челленджер, Монтемар, Іспанія
Чвертьфінал, 21 листопада
Олександр Овчаренко (Україна)/Карлос Санчес Ховер (Іспанія) – Давид Вега Ернандес (Іспанія)/Мік Велдхеер (Нідерланди) 6:3, 6:1
У наступному колі Овчаренко зустрінеться з іспанцем Даніелем Рінконом та представником Йорданії Абдалла Шелбай.