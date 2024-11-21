Овчаренко вийшов у півфінал турніру в Іспанії в парному розряді

Український тенісист Олександр Овчаренко та іспанець Карлос Санчес Ховер вийшли у півфінал Челленджера в Іспанії в парному розряді.

У чвертьфіналі вони за 54 хвилини здолали іспанця Давида Вега Ернандеса та нідерландця Міка Велдхеера з рахунком 6:3, 6:1.

На рахунку дуету українця жодної подачі навиліт, лише 1 подвійна помилка та 5 використаних брейк-пойнтів з 9.

Челленджер, Монтемар, Іспанія

Чвертьфінал, 21 листопада

Олександр Овчаренко (Україна)/Карлос Санчес Ховер (Іспанія) – Давид Вега Ернандес (Іспанія)/Мік Велдхеер (Нідерланди) 6:3, 6:1

У наступному колі Овчаренко зустрінеться з іспанцем Даніелем Рінконом та представником Йорданії Абдалла Шелбай.