Овчаренко програв у фіналі турніру в Італії

Український тенісист Олександр Овчаренко (566) програв італійцю Джанлуці Магеру (300) у фіналі турніру ITF M25 в італійській Падуї.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:4. Українець намагався зрівняти рахунок в останньому сеті, навіть відіграв матчпойнт та забрав ще один гейм, однак цього забракло.

ITF M25

Падуя, Італія

Фінал, 12 липня

Джанлука Магер (Італія) — Олександр Овчаренко (Україна) 4:6, 6:2, 6:4

Нагадаємо, невдовзі відбудеться фінал Вімблдона-2024 серед чоловіків, у якому зустрінуться найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович та Карлос Алькарас.