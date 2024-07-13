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Овчаренко програв у фіналі турніру в Італії

Микола Дендак — 13 липня, 22:28
Овчаренко програв у фіналі турніру в Італії

Український тенісист Олександр Овчаренко (566) програв італійцю Джанлуці Магеру (300) у фіналі турніру ITF M25 в італійській Падуї.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:4. Українець намагався зрівняти рахунок в останньому сеті, навіть відіграв матчпойнт та забрав ще один гейм, однак цього забракло.

ITF M25
Падуя, Італія
Фінал, 12 липня

Джанлука Магер (Італія) — Олександр Овчаренко (Україна) 4:6, 6:2, 6:4

Нагадаємо, невдовзі відбудеться фінал Вімблдона-2024 серед чоловіків, у якому зустрінуться найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович та Карлос Алькарас.

ITF Олександр Овчаренко

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