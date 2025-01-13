Фіналіст Australian Open 2023 достроково покинув австралійський мейджор

На Australian Open 2025 стався перший гучний апсет: 20-річний американець Алекс Мікельсен (42) вибив із турніру фіналіста 2023 року Стефаноса Циципаса (12).

Молодий тенісист, посіяний під 42-м номером, здобув перемогу у чотирьох сетах – 7:5, 6:3, 2:6, 6:4. Алекс оформив найбільш рейтингову для себе перемогу на турнірах Grand Slam.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Алекс Мікельсен (США) – Стефанос Циципас (Греція, 11) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4

Мікельсен підтвердив свою перевагу над Циципасом, якого обіграв минулого року в Токіо. Після матчу американець визнав, що раніше часто програвав через психологічну нестабільність, але тепер акцентує увагу на збереженні спокою навіть у найнапруженіші моменти.

Наразі Мікельсен готується до наступного раунду, де зустрінеться з австралійцем Джеймсом Маккейбом (258), якому організатори видали wild card.

Циципас грав у фіналі Australian Open-2023, де поступився Новаку Джоковичу.