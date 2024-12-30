Костюк дізналася ім'я майбутньої суперниці за першим раундом турніру WTA 500 у Брісбені

Перша ракетка України Марта Костюк готується зіграти на турнірі WTA 500, який проходить в австралійському Брісбені.

22-річна українка, як і Даяна Ястремська, стартуватиме одразу з другого кола. Після сьогоднішнього матчу визначилася майбутня суперниця Марти.

Костюк зіграє з китаянкою Юе Юань – 49 ракетка світу переграла у двох сетах представницю Нідерландів Аранчу Рус (6:2, 6:4).

Матч між Костюк та Юань пройде завтра, 31 грудня. Старт зустрічі запланований на 03:00 за київським часом.

На цьому ж турнірі виступає й Ангеліна Калініна, яка успішно подолала перший раунд через травму суперниці.