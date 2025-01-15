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Костюк здобула блискучу перемогу над Німаєр: відеоогляд матчу Australian Open

Станіслав Лисак — 15 січня 2025, 15:56
Костюк здобула блискучу перемогу над Німаєр: відеоогляд матчу Australian Open
Getty Images

У середу, 15 січня, перша ракетка України Марта Костюк подолала друге коло одиночного розряду Australian Open-2025, обігравши німкеню Юле Німаєр.

На відміну від попередньої гри, цього разу Костюк виступила блискуче, здобувши перемогу у двох сетах.

Огляд матчу

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд  $59,8 млн
Друге коло, 15 січня

Марта Костюк (Україна) – Юле Німаєр (Німеччина) 6:3, 6:0

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з 12 ракетою світу Паулою Бадосою, яка представляє Іспанію.

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Нагадаємо, що Костюк також виступатиме у парному розряді, створивши тандем з румункою Габріелою Русе. Завтра, 16 січня, вони зустрінуться з австралійками Дестені Аява та Меддісон Інгліс.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з підсумками виступів українських тенісисток під час минулого ігрового дня Australian Open-2025.

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