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Сестри Колб поступилися у чвертьфіналі парного турніру в Гонконзі

Олексій Мурзак — 31 жовтня, 17:40
Сестри Колб поступилися у чвертьфіналі парного турніру в Гонконзі
BTU

Українські тенісистки Марина та Надія Колб програли в чвертьфіналі турніру серії WTA 250 у Гонконгу.

В 1/4 фіналу парного розряду українки за 1 годину 27 хвилин поступилися третьому сіяному дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Макото Ніномія (Японія) 6:7, 2:6.

Наші тенісистки жодного разу не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 5/9 брейкпойнтів.

Prudential Hong Kong Tennis Open – WTA 250
Гонконг, Китай
Призовий фонд – $267,082
Хард
Парний розряд, чвертьфінал, 31 жовтня

Марина Колб/Надя Колб (Україна) - Ульрікке Ейкері/Макото Ніномія (Норвегія/Японія) 6:7, 2:6

Для українок це став перший у кар'єрі виступ в основній сітці турніру WTA і, таким чином, вони стали четвертою парою сестер з України, яка зіграла разом на рівні WTA-туру, після Альони та Катерини Бондаренко, Людмили та Надії Кіченок, а також Даяни та Іванни Ястремських.

У першому колі Марина та Надія переграли японську пару Аої Іто / Кікока Окамура.

WTA Надія Колб Марина Колб

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