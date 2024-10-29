Сестри Колб вийшли в чвертьфінал парного турніру в Гонконзі

Українські тенісистки Марина та Надія Колб пробилися до чвертьфіналу турніру серії WTA 250 у Гонконгу.

У стартовому матчі парного розряду українки за 1 годину 19 хвилин перемогли японський дует Аої Іто / Кікока Окамура з рахунком 6:2, 2:6, 10-6.

В активі сестер 1 подача на виліт, 3 із 3 використаних брейків та відсутність подвійних помилок.

Prudential Hong Kong Tennis Open – WTA 250

Гонконг, Китай

Призовий фонд – $267,082

Хард

Парний розряд, перше коло, 29 жовтня

Марина Колб / Надія Колб (Україна) – Аої Іто (Японія) / Кікока Окамура (Японія) 6:2, 2:6, 10-6

Для українок це став перший у кар'єрі виступ в основній сітці турніру WTA і, таким чином, вони стали четвертою парою сестер з України, яка зіграла разом на рівні WTA-туру, після Альони та Катерини Бондаренко, Людмили та Надії Кіченок, а також Даяни та Іванни Ястремських.

У чвертьфіналі українки зіграють проти третього сіяного дуету Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Макото Ніномія (Японія).