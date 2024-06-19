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Сестри Кіченок пройшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Берліні

Владислав Уткін — 19 червня, 15:41
Сестри Кіченок пройшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Берліні

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок здобули перемогу над норвезько-естонською парою Ульріке Ейкері та Інгрід Ніл у першому колі турніру WTA 500 в Берліні.

Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини та завершився з рахунком 7:6 (3), 6:4.

Пара сестер зробила три ейси, тричі допустилась подвійних помилок та використала 3 з 6 брейкпойнтів.

ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Призовий фонд — 922,573$
Трава
Перше коло, 19 червня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) Ульріке Ейкері (Норвегія)/Інгрід Ніл (Естонія) 7:6 (3), 6:4.

У наступному раунді Людмила та Надія зустрінуться проти китайської пари Сінь Ю Ван та Сайсан Чжен.

Раніше ми повідомляли, що сестри Кіченок представлять Україну на Олімпійських іграх-2024.

WTA Людмила Кіченок Надія Кіченок

WTA

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