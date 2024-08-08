Людмила Кіченок вилетіла у парі з Альоною Остапенко з турніру в Торонто

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з представницею Латвії Альоною Остапенко покинули турнір WTA 1000 у Торонто, Канада.

У другому раунді українка з напарницею програли Цзянь Сіньюй (Китай) та У Фансень (Тайвань)

WTA Торонто. Пари. Друге коло

Цзян Сіньюй (Китай)/У Фансень (Тайвань) – Людмила Кіченок (Україна)/Альона Остапенко (Латвія) – 7:6 (9:7), 4:6, 10:7

Кіченок та Остапенко отримали другий номер посіву, але своє звання фавориток не зуміли підтвердити. Китаянка та представниця Тайваню у важкій боротьбі вибороли путівку до третього раунду.

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