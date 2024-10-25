Сіннер: Багато з тих, кого я вважав друзями, насправді ними не є

Перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів, що деякі його колеги відреагували на справу італійця про допінг не так, як він цього очікував.

Слова Сіннера наводить Sky Sport.

"По-справжньому складно було, коли з'явилася ця новина. І це сталося на дуже делікатному етапі, напередодні турніру Grand Slam. Я вже хотів тренуватися з середи, новина з'явилася у вівторок, і ми вирішили, що краще цього не робити, тому що в клубі буде занадто багато шуму, тому ми поїхали в четвер, ввечері, бо багато людей роз'їжджалися. Ми приїхали туди, і вся увага була прикута до нас, це було дуже важко. Я дивився на інших гравців, щоб зрозуміти, про що вони насправді думають.

Я ставив собі так багато запитань, що було важко підготуватися до такого турніру. Зрештою, я переконаний, що нічого не відбувається випадково, і, можливо, цей випадок був пов'язаний з розумінням того, хто є твоїм другом, а хто ні. І я розділив ці дві речі. Я зрозумів, що є багато гравців, яких я не вважав своїми друзями, і є досить велика кількість тих, кого я вважав своїми друзями, але вони ними не є. Зрештою, це не принесло мені нічого хорошого, але змусило мене багато чого зрозуміти".

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року італієць втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

В жовтні Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) проти Сіннера, у своїй апеляції WADA просить винести нове рішення про те, що тенісист вчинив два порушення антидопінгових правил.