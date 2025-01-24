Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сіннер відреагував на зняття Джоковича з півфіналу Australian Open

Володимир Клепач — 24 січня 2025, 20:42
Яннік Сіннер у півфіналі Australian Open
Яннік Сіннер
Getty Images

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер після виходу до фіналу Australian Open назвав рішення Новака Джоковича (7) знятися з іншого півфінального матчу проти Александра Звєрєва "дуже прикрим моментом для спорту".

Про це італієць розповів на післяматчевій пресконференції:

"Я не бачив це наживо, бо саме розминався, але потім дізнався, як це сталося. Дуже шкода, що таке трапилося, особливо у півфіналі турніру Grand Slam".

Сіннер не сумнівається, що якщо Джокович вирішив знятися, це означає, що ситуація дійсно була серйозною:

"Новак у минулому вигравав навіть із травмами, він завжди викладається на повну. Він віддав цьому спорту так багато. Я бажаю йому швидкого одужання".

Сіннер також зазначив, що подібні моменти нагадують, наскільки непередбачуваними можуть бути змагання на найвищому рівні.

Фінальний матч відбудеться 26 січня. Звєрєв і Сіннер раніше грали 6 разів, перевага на боці німця (4:2), хоча букмекери вважають очевидним фаворитом італійця.

Новак Джокович Яннік Сіннер Australian Open-2025 Александр Звєрев

Яннік Сіннер

Я подавав не найкращим чином: Сіннер прокоментував вихід у фінал Australian Open
Сіннер переграв Шелтона та став другим фіналістом Australian Open
Стали відомі усі півфіналісти Australian Open-2025
Сіннер, Джокович та інші: визначились усі чвертьфіналісти Australian Open
Визначено усіх учасників четвертого кола Australian Open у чоловіків

Останні новини