Сіннер відреагував на зняття Джоковича з півфіналу Australian Open

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер після виходу до фіналу Australian Open назвав рішення Новака Джоковича (7) знятися з іншого півфінального матчу проти Александра Звєрєва "дуже прикрим моментом для спорту".

Про це італієць розповів на післяматчевій пресконференції:

"Я не бачив це наживо, бо саме розминався, але потім дізнався, як це сталося. Дуже шкода, що таке трапилося, особливо у півфіналі турніру Grand Slam".

Сіннер не сумнівається, що якщо Джокович вирішив знятися, це означає, що ситуація дійсно була серйозною:

"Новак у минулому вигравав навіть із травмами, він завжди викладається на повну. Він віддав цьому спорту так багато. Я бажаю йому швидкого одужання".

Сіннер також зазначив, що подібні моменти нагадують, наскільки непередбачуваними можуть бути змагання на найвищому рівні.

Фінальний матч відбудеться 26 січня. Звєрєв і Сіннер раніше грали 6 разів, перевага на боці німця (4:2), хоча букмекери вважають очевидним фаворитом італійця.