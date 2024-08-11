Цуренко поступилася іспанці Манейро у кваліфікації на турнір у Цинциннаті

Українська тенісистка Леся Цуренко (85) завершила виступи на турнірі в Цинциннаті. У першому раунді кваліфікації вона програла іспанці Джессіці Бузас Манейро (77).

Гра тривала два сети — українка обидва рази поступилася з рахунком 2:6.

WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Кваліфікація, перше коло

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) — Леся Цуренко (Україна) — 6:2, 6:2

Нагадаємо, на цьому турнірі Україну будуть представляти Марта Костюк (20), Даяна Ястремська (27), Еліна Світоліна (34) та Ангеліна Калініна (49). Нагадаємо, раніше Чемпіон публікував список їхніх суперниць у першому колі.