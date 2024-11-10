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Цуренко поступилась на шляху у фінал турніру в Мідленді

Олександр Булава — 10 листопада 2024, 00:40
Цуренко поступилась на шляху у фінал турніру в Мідленді
Леся Цуренко
Getty Images

Українська тенісистка Леся Цуренко (122) поступилась канадці Ребеці Маріно (115) у півфіналі турніру WTA 125 у Мідленді, США.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 7:5. Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 0 з 7 брейк-пойнтів.

Dow Tennis Classic – WTA 125
Мідленд, США, хард (зал)
Призовий фонд – $115,000
1/2 фіналу, 10 листопада

Ребека Маріно (Канада) – Леся Цуренко (Україна) 6:2, 7:5

Напередодні Цуренко у вольовому стилі перемогла американку Каріну Міллер у чвертьфіналі турніру.

Зазначимо, що цього року Цуренко здобула лише 16 перемог. Торік вона виграла 42 поєдинки.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Цуренко у вольовому стилі перемогла Міллер і вийшла у півфінал турніру в Мідленді
Цуренко здолала Тайхманн на шляху у чвертьфінал турніру в США
Цуренко стартувала з перемоги на турнірі WTA 125 у США
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