Цуренко у вольовому стилі перемогла Міллер і вийшла у півфінал турніру в Мідленді

Українська тенісистка Леся Цуренко (122) перемогла американку Каріну Міллер (570) у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Мідленді, США.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

35-річна українка виграла 61% очок на першій подачі (у суперниці цей показник становить 44%), а також реалізувала 10 з 17 брейкпойнтів.

Dow Tennis Classic – WTA 125

Мідленд, США, хард (зал)

Призовий фонд – $115,000

1/4 фіналу, 6 листопада

Леся Цуренко (Україна) – Каріна Міллер (США) 3:6, 6:2, 6:2

У півфіналі Леся зіграє проти 33-річної канадки Ребекки Маріно (115). Матч відбудеться вже сьогодні, 9 листопада. Початок – не раніше 22:30 за київським часом.

Зазначимо, що перемога над Міллер стала для Цуренко 16-ю в поточному сезоні. Торік вона виграла 42 поєдинки.