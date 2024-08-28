В темпі легенди: Алькарас повторив досягнення Бьорна Бьорга

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув свою 60-ту перемогу на турнірах Grand Slam у 70 матчах.

Відповідну статистику наводить OptaAce.

Для здобуття 60 перемог на Grand Slam така ж кількість поєдинків свого часу знадобилася шведу Бьорну Боргу. Рекордсменом за цим показником залишається Джон Макінрой, якому досягнення відмітки у 60 вікторій вистачило 69 матчів.

60 - Among players to begin their career in the Open Era, only John McEnroe (69) has achieved 60 Men's Singles match wins at GS events in fewer matches than Carlos Alcaraz (70), following the latter's win over Li Tu. Phenom.#USOpen | @usopen @carlosalcaraz @atptour pic.twitter.com/R6UGWJSsVT — OptaAce (@OptaAce) August 28, 2024

Зазначимо, що Макінрой та Борг домінували в тенісі наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років. У фіналі Вімблдону-1980 вони провели один із найбільш знакових матчів в історії тенісу, який удостоївся екранізації у фільмі "Борг проти Макінроя".