В темпі легенди: Алькарас повторив досягнення Бьорна Бьорга
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Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув свою 60-ту перемогу на турнірах Grand Slam у 70 матчах.
Відповідну статистику наводить OptaAce.
Для здобуття 60 перемог на Grand Slam така ж кількість поєдинків свого часу знадобилася шведу Бьорну Боргу. Рекордсменом за цим показником залишається Джон Макінрой, якому досягнення відмітки у 60 вікторій вистачило 69 матчів.
Зазначимо, що Макінрой та Борг домінували в тенісі наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років. У фіналі Вімблдону-1980 вони провели один із найбільш знакових матчів в історії тенісу, який удостоївся екранізації у фільмі "Борг проти Макінроя".