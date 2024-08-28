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В темпі легенди: Алькарас повторив досягнення Бьорна Бьорга

Ігор Чернявський — 28 серпня, 11:59
В темпі легенди: Алькарас повторив досягнення Бьорна Бьорга
Getty Images

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув свою 60-ту перемогу на турнірах Grand Slam у 70 матчах.

Відповідну статистику наводить OptaAce.

Для здобуття 60 перемог на Grand Slam така ж кількість поєдинків свого часу знадобилася шведу Бьорну Боргу. Рекордсменом за цим показником залишається Джон Макінрой, якому досягнення відмітки у 60 вікторій вистачило 69 матчів.

Зазначимо, що Макінрой та Борг домінували в тенісі наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років. У фіналі Вімблдону-1980 вони провели один із найбільш знакових матчів в історії тенісу, який удостоївся екранізації у фільмі "Борг проти Макінроя".

Карлос Алькарас US Open-2024 Джон Макінрой Джиммі Коннорс Бьорн Борг

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