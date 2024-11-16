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Крутих вийшов у фінал турніру в Греції

Олександр Булава — 16 листопада 2024, 15:35
Крутих вийшов у фінал турніру в Греції
Олексій Крутих
АТР

Український тенісист Олексій Крутих (555) переміг француза Гійом Дальмассо (884) у півфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).

Матч тривав 2 години 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:2.

Суперник українця у фіналі турніру буде 25-річний колумбієць Адрія Соріано Баррера. Їх зустріч відбудеться у неділю, 17 листопада, о 10:00.

ITF M15
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $15,000
Півфінал, 16 листопада

Олексій Крутих (Україна) – Гійом Дальмассо (Франція) 6:2, 4:6, 6:2

Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).

Олексій Крутих

Олексій Крутих

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