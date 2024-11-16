Крутих вийшов у фінал турніру в Греції
Олексій Крутих
АТР
Український тенісист Олексій Крутих (555) переміг француза Гійом Дальмассо (884) у півфіналі турніру ITF M15 в Іракліоні (Греція).
Матч тривав 2 години 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:2.
Суперник українця у фіналі турніру буде 25-річний колумбієць Адрія Соріано Баррера. Їх зустріч відбудеться у неділю, 17 листопада, о 10:00.
ITF M15
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $15,000
Півфінал, 16 листопада
Олексій Крутих (Україна) – Гійом Дальмассо (Франція) 6:2, 4:6, 6:2
Нагадаємо, напередодні Крутих зупинився за крок від півфіналу на турнірі ITF M25 у Греції. Українця зупинив Габріель Дебрю (Франція).