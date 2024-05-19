Крутих пробився до фіналу кваліфікації Челленджера в Аугсбургу

Український тенісист Олексій Крутих (432) зіграє у фіналі відбору до турніру категорії "Челленджер" у Аугсбургу, Німеччина.

На старті кваліфікації 24-річний українець переміг бразильця Сарайву Дос Сантоса (863). Матч тривав 1 годину і 45 хвилин завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Дос Сантос припустився аж восьми подвійних помилок, але при цьому 5 разів подав навиліт. Крутих натомість зробив лише один ейс, але значно краще подавав — 66% точності не першій подачі.

Schwaben Open — Challenger

Аугсбург, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд - $36,900

1/2 кваліфікації, 19 травня





Олексій Крутих (Україна) — Сарайва Дос Сантос (Бразилія) 7:5, 6:4

У матчі за вихід до основної до сітки турніру Крутих зіграє проти італійця Луки Джакоміні (598). Попереднього разу, коли Олексій грав у фіналі кваліфікації, його зупинив Фелікс Гілл.