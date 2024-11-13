Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Німецька пара здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі ATP

Руслан Травкін — 13 листопада 2024, 21:34
Німецька пара здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі ATP
Кравіц та Пюц
instagram.com/nittoatpfinals/

У середу, 13 листопада, в італійському Турині відбувся другий матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді між італійцями Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі, які протистояли німецькій парі Кевін Кравіц та Тім Пюц.

Гра завершилася перемогою німецьких тенісистів із рахунком 7:5, 6:4.

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кравіц та Пюц 4 рази подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 7 брейк-пойтни.

ATP Finals
Турин, Італія, Хард
Парний розряд, груповий етап, другий матч
13 листопада

Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) – Андреа Ваввасорі|/Сімоне Болеллі (Італія) 7:5, 6:4

Нагадаємо, у першому матчі турніру німецький дует обіграв пару Марсело Ревало (Сальвадор)/Мате Павіч (Хорватія). Болеллі та Ваввасорі також стартували з перемоги.

Підсумковий турнір ATP теніс

теніс

Приходько переміг у фіналі кваліфікації Челленджеру в Ліоні
Романтичний момент: Костюк у червоній сукні сяє поряд із чоловіком на розкішному курорті
Замість корту – тенісний стіл: Костюк у купальнику випробовує себе в новому амплуа
У білій піжамі на фоні природи: Костюк поділилася фотографіями з відпочинку на Мальдівах
Хто тут є з любителів Porsche? Ястремська придбала собі люксовий автомобіль

Останні новини