Німецька пара здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі ATP
Кравіц та Пюц
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У середу, 13 листопада, в італійському Турині відбувся другий матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді між італійцями Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі, які протистояли німецькій парі Кевін Кравіц та Тім Пюц.
Гра завершилася перемогою німецьких тенісистів із рахунком 7:5, 6:4.
Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кравіц та Пюц 4 рази подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 7 брейк-пойтни.
ATP Finals
Турин, Італія, Хард
Парний розряд, груповий етап, другий матч
13 листопада
Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) – Андреа Ваввасорі|/Сімоне Болеллі (Італія) 7:5, 6:4
Нагадаємо, у першому матчі турніру німецький дует обіграв пару Марсело Ревало (Сальвадор)/Мате Павіч (Хорватія). Болеллі та Ваввасорі також стартували з перемоги.