Німецька пара здобула другу перемогу на Підсумковому турнірі ATP

У середу, 13 листопада, в італійському Турині відбувся другий матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді між італійцями Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі, які протистояли німецькій парі Кевін Кравіц та Тім Пюц.

Гра завершилася перемогою німецьких тенісистів із рахунком 7:5, 6:4.

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Кравіц та Пюц 4 рази подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 2 з 7 брейк-пойтни.

ATP Finals

Турин, Італія, Хард

Парний розряд, груповий етап, другий матч

13 листопада

Кевін Кравіц/Тім Пюц (Німеччина) – Андреа Ваввасорі|/Сімоне Болеллі (Італія) 7:5, 6:4

Нагадаємо, у першому матчі турніру німецький дует обіграв пару Марсело Ревало (Сальвадор)/Мате Павіч (Хорватія). Болеллі та Ваввасорі також стартували з перемоги.