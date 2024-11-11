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Італійська пара з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі ATP

Олександр Булава — 11 листопада 2024, 21:47
Італійська пара з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі ATP
ATP

Італійці Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі обіграли індійсько-австралійський дует Рохан Бопанна/Меттью Ебденом у 1 турі групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

Матч тривав 57 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Вавассорі та Болеллі тричі подали навиліт, не допустили жодної подвійної помилки та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, перший матч
11 листопада

Андреа Вавассорі/Сімоне Болеллі (Італія) Рохан Бопанн (Індіія)/Меттью Ебден (Австралія) 6:2, 6:3

Нагадаємо, у першому матчі дня німецький дует Кевіна Кравіца й Тіма Пюца обіграв пару Марсело Ревало (Сальвадор)/Мате Павіч (Хорватія).

Підсумковий турнір ATP

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