Італійська пара з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі ATP

Італійці Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі обіграли індійсько-австралійський дует Рохан Бопанна/Меттью Ебденом у 1 турі групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

Матч тривав 57 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Вавассорі та Болеллі тричі подали навиліт, не допустили жодної подвійної помилки та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Парний розряд, груповий етап, перший матч

11 листопада

Андреа Вавассорі/Сімоне Болеллі (Італія) – Рохан Бопанн (Індіія)/Меттью Ебден (Австралія) 6:2, 6:3

Нагадаємо, у першому матчі дня німецький дует Кевіна Кравіца й Тіма Пюца обіграв пару Марсело Ревало (Сальвадор)/Мате Павіч (Хорватія).