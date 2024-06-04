Костюк та Надія Кіченок зіграють у третьому колі Ролан Гаррос у парному розряді

У вівторок, 4 червня, на кортах Ролан Гаррос виступлять дві останні представниці України.

У третьому колі жіночого парного розряду Марта Костюк гратиме разом із Єленою Габріелою Русе проти дуету Лейла Фернандес/Ерін Раутліфф.

Також Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като зіграють свій третій матч на турнірі проти пари Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія).

Розклад матчів українських тенісисток на 4 червня

13:30*. Надія Кіченок (46, Україна)/Мію Като (37, Японія) — Ніколь Меліхар-Мартінес (7, США)/Еллен Перес (7, Австралія). Корт Сімонн Матьє, другий запуск.

Раніше не зустрічалися.

15:00*. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Лейла Фернандес (33, Канада)/Ерін Раутліфф (3, Австралія). Корт Сімонн Матьє, третій запуск.

* — орієнтовний час.

Нагадаємо, у другому колі Кіченок та Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван, а Костюк та Русе здолали дует іспанки Сари Соррібес-Тормо та Марії Боузкової.