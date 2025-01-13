Важкий старт: Костюк – про першу перемогу у 2025 році
Перша ракетка України Марта Костюк (17) оцінила свій старт на Australian Open-2025, де вона у важкому матчі обіграла японку Нао Хібіно (141).
Цитує українку BTU.
"Це була моя перша перемога цього року. Тому, очевидно, поки що це важкий старт. Я дуже хочу зосередитися на тому, щоб грати матч за матчем, дійсно рухатися день за днем, і поки що не фокусуватися на великих результатах. Тому що я не думаю, що це необхідно на цей час. Щоб досягти видатних результатів, потрібно виграти багато матчів. Тому те, на чому я більше зосереджена зараз, це проводити якомога більше часу на корті.
Про що думала наприкінці першого сету? Як я вже говорила, це моя перша перемога за останні три місяці. Так, я ніби трохи забула, що робити зі своїм мозком, щоб якось мобілізуватися, щоб боротися за кожне очко і просто рухатися від розіграшу до розіграшу. Тому я дуже рада, що мені вдалося це зробити, що я змогла повернутися в гру. Перші два тижні року були для мене непростими. І, звичайно, я трохи думала про те, що не змогла виграти ті матчі. Так що, так, це процес, але я дуже, дуже задоволена тим, як усе обернулося наприкінці", – розповіла Костюк.
У наступному раунді Марта зіграє з німкенею Юле Німаєр, яка сьогодні обіграла Маю Хвалінськую з Польщі.
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