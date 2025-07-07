Богині перевтілень: Костюк з відомою тенісисткою яскраво змінили образи у вірусному тренді

Марта Костюк і Єва Ліс стали зірками нового вірусного відео в соцмережах, де ефектно змінили образи в межах популярного тренду на перевтілення.

На початку ролика дівчата з’являються в домашньому вбранні, невимушено позуючи перед камерою. Проте вже за мить – динамічним рухом перекриваючи об’єктив, де вони постають у розкішних образах, які миттєво захопили увагу фанатів.

"Якби збиратися завжди було так просто", – підписала відео Марта.

Нагадаємо, Костюк не змогла подолати стартовий раунд Вімблдону-2025, поступившись словенці Вероніці Ер'явець, яка посідає у рейтингу лише 171 позицію.

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Напередодні Марта і румунка Єлена Габріела Русе не змогли вийти у третє коло парних змагань. У другому раунді тенісистки поступилися четвертому сіяному дуету Се Шувей/Альона Остапенко.