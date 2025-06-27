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Світоліна підкорила фанатів стильною фотосесію перед стартом Вімблдону

Богдан Войченко — 27 червня 2025, 08:37
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Світоліна підкорила фанатів стильною фотосесію перед стартом Вімблдону

Еліна Світоліна вкотре довела, що вміє бути не лише сильною на корті, а й бездоганно стильною поза ним.

Напередодні головного трав’яного турніру року, Вімблдону, який цього року триватиме з 30 червня по 13 липня, українська тенісистка стала героїнею нової фотосесії від бренду adidas.

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На знімках Еліна позує у витонченому бежево-зеленому екіпіруванні, яке поєднує в собі елегантність і спортивну динаміку. Цей образ чудово вписується в атмосферу Вімблдону, що завжди вирізняється своєю класикою та вишуканістю.

Фотосесія отримала назву "CLUBHOUSE": Світоліна демонструє, що її шлях у тенісі це не лише про перемоги, а й про стиль, впевненість і натхнення.

Нагадаємо, Еліна не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, поступившись бразилійці Беатріс Хаддад Маї  з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(7).

Напередодні жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 14-й позиції.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка стала володаркою престижної нагороди за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг.

Еліна Світоліна теніс фотосесія