Стаховський розповів, чому обіграти Федерера приємніше, ніж вбити росіянина

Колишній український тенісист Сергій Стаховський, який нині служить у лавах ЗСУ, порівняв свої відчуття від перемог на корті та бойових дій проти російських окупантів. Він зізнався, що навіть ураження ворожої техніки чи ліквідація загарбників не викликають у нього такої ейфорії, як перемоги в тенісі.

Про це Стаховський розповів журналісту Джо Ліндслі:

"Коли я обігрував Роджера Федерера чи вигравав один із чотирьох одиночних титулів ATP – для мене це була ейфорія, вибух позитивних емоцій, тому що ти знаєш, що це сталося. Тут, якщо чесно, навіть підбити танк або вбити росіянина не дає тобі такого відчуття, бо це не ейфорія. Це просто щоденна рутина."

Стаховський наголосив, що справжня ейфорія може прийти лише в день великої перемоги:

"Можливо, ми чекаємо на той день перемоги. Для мене це, скажімо, розпад Росії як держави, бо поки вона існує – є загроза. Якщо буде інший правитель, але та сама країна – це та сама проблема. Можливо, коли це станеться, я зможу відчути ту ж ейфорію, що й у моїй тенісній кар'єрі."

Стаховський, який був багаторічним лідером національної команди в Кубку Девіса, закінчив тенісну кар'єру у січні 2022 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну приєднався до ЗСУ.

У 2013 році Сергій оформив один з найбільших аспетів у історії Вімблдонського турніру, обігравши в другому колі на той момент 7-разового чемпіона Роджера Федерера.